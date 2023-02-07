Москва, 7 февраля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разговоры, звучавшие в Киеве, про «корейский сценарий» — это «просто хотелки». Об этом российский политик написал в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея», — написал Медведев, отметив, что такие рассуждения являются лишь «тезисом для внутреннего использования, не более».

Дмитрий Медведев в своем сообщении подчеркнул, что украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал два самостоятельных государства. Политик также напомнил, что Донбасс и другие территории вошли в состав России, крупнейшего государства с «самым грозным оружием».

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова называла заявление о том, что Россия якобы может предложить Украине подобный вариант урегулирования, слухами и домыслами.