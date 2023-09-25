Киев, 25 сентября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Конфликт на территории Украины может быть завершён только при условии безоговорочной капитуляции Киева и его отказа от четырёх бывших регионов, заявил 25 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА Регнум Новые регионы на карте России по итогам референдума

Власти России не будут заключать мирное соглашение на других условиях, а Киев не в том состоянии, чтобы диктовать свои условия, считает эксперт.

«Ни один из этих регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. — Прим. ред.) не вернётся назад. Точка», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Власти Украины ранее официально запретили проведение любых переговоров с действующими властями России, одновременно заявляя, что переговоры могут начаться при условии возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями).

В Кремле и МИД РФ ранее отмечали, что Россия открыта к мирным переговорам с Киевом при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий, то есть возвращения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В противном случае спецоперация будет продолжаться до полного выполнения всех задач, отмечали руководители российских ведомств. В настоящее время перспективы мирного решения вопроса не просматривается, задачи будут продолжать достигаться военным путём, отметили в сентябре 2023 года в Кремле.

С предположениями о возможном признании Киевом потери четырёх своих бывших регионов ранее выступал целый ряд западных политиков и экспертов. В частности, в августе 2023 года глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы получить членство в альянсе быстрее в обмен на уступку России части своих территорий, поскольку такая уступка помогла бы прекратить конфликт. Позднее Йенссен извинился за это высказывание.