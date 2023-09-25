В США заявили, что Киев будет вынужден отказаться от своих бывших регионов
Экс-аналитик ЦРУ: Киев капитулирует и откажется от четырёх бывших областей
Киев, 25 сентября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Конфликт на территории Украины может быть завершён только при условии безоговорочной капитуляции Киева и его отказа от четырёх бывших регионов, заявил 25 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Власти России не будут заключать мирное соглашение на других условиях, а Киев не в том состоянии, чтобы диктовать свои условия, считает эксперт.
«Ни один из этих регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. — Прим. ред.) не вернётся назад. Точка», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Власти Украины ранее официально запретили проведение любых переговоров с действующими властями России, одновременно заявляя, что переговоры могут начаться при условии возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями).
В Кремле и МИД РФ ранее отмечали, что Россия открыта к мирным переговорам с Киевом при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий, то есть возвращения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В противном случае спецоперация будет продолжаться до полного выполнения всех задач, отмечали руководители российских ведомств. В настоящее время перспективы мирного решения вопроса не просматривается, задачи будут продолжать достигаться военным путём, отметили в сентябре 2023 года в Кремле.
С предположениями о возможном признании Киевом потери четырёх своих бывших регионов ранее выступал целый ряд западных политиков и экспертов. В частности, в августе 2023 года глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы получить членство в альянсе быстрее в обмен на уступку России части своих территорий, поскольку такая уступка помогла бы прекратить конфликт. Позднее Йенссен извинился за это высказывание.