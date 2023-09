Мелитополь, 27 сентября, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Российские военные в Запорожской области с нетерпением ожидают переброски в зону спецоперации американских танков Abrams для получения опыта по их уничтожению, как это было с другой западной военной техникой. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Для наших ребят это новый опыт, им даже интересно, как их сжигать. По крайней мере, операторы ударных дронов и противотанковых управляемых ракет ждут с нетерпением», — рассказал РИА Новости Рогов.

Глава движения считает, что танки Abrams американского производства будут так же ярко и эффективно гореть, как немецкие Leopard и британские Challenger.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поставляемые Киеву американские танки Abrams серьёзным оружием, но на исход спецоперации они не повлияют. Такого вооружения не существует, Abrams будут гореть так же, как и другие танки, отметили в Кремле.

Согласно публикации американской газеты The New York Times от 25 сентября, первая партия танков Abrams была доставлена на Украину 23 сентября, раньше запланированного срока. Количество поставленных танков не уточнялось. Позже издание The Washington Post сослалось на украинских военных, которые проинформировали о передаче ВСУ менее половины от обещанного 31 танка Abrams.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ в сентябре 2023 года уничтожили более 17 тысяч военнослужащих ВСУ, а также более 2700 единиц вооружения и военной техники.