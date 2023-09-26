Москва, 26 сентября, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Вооружения, способного повлиять на исход спецоперации, не существует, хотя поставляемые Киеву американские танки Abrams — серьёзное оружие, заявил на брифинге 26 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Танки Abrams — это такое серьёзное оружие, но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Ну будут и эти гореть», — сказал он, комментируя поставки Западом украинской армии всё более мощного и дальнобойного оружия.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября американская газета The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что первая партия танков Abrams была доставлена на Украину 23 сентября, раньше запланированного срока. Количество поставленных танков не уточнялось.

Позднее издание The Washington Post со ссылкой на украинских военных сообщило, что к настоящему моменту ВСУ получили менее половины от обещанного 31 танка Abrams. При этом западные аналитики отмечают, Вооружённые силы России широко применяют различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет», которая доказала свою способность ликвидировать лучшие западные бронированные танки.

По мнению экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, российская армия взорвёт переданные на Украину американские танки Abrams ударами с воздуха. Он уверен, что поставка этих машин не изменит расстановку сил в зоне российской специальной операции. Abrams будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения ударных систем России.