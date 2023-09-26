Москва, 26 сентября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в сентябре 2023 года уничтожили более 17 тысяч военнослужащих ВСУ, а также более 2700 единиц вооружения и военной техники, заявил 26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа зенитной ракетной батареи ЗУ-23 ВС России

«За текущий месяц уничтожено свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе семь американских БМП «Брэдли», 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также два немецких танка «Леопард» и один английский танк «Челленджер», — сказал Шойгу на коллегии Министерства обороны.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своего выступления министр также отметил, что у так называемого контрнаступления ВСУ нет каких-либо значимых результатов. Вооружённым Силам России удалось значительно расширить зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области, сообщил Шойгу. Российские военнослужащие в условиях массовых поставок Западом оружия Киеву продолжают наращивать боевую мощь, добавил министр.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года отмечал, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Киевские военачальники бросают в бой неподготовленных граждан, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.

Также в сентябре 2023 года военком Полтавской области Виталий Бережной заявил, что из каждых ста человек, мобилизованных в ряды Вооружённых сил Украины осенью 2022 года, в составе ВСУ остались лишь 10–20, все остальные погибли, были ранены или выведены из строя.

В том же месяце власти Украины расширили список категорий граждан, которые могут быть призваны в ряды ВСУ. В новый перечень попали, в частности, женщины-фармацевты и медики, а также носители ряда заболеваний и особенностей организма. Киевский режим фактически говорит о тотальной мобилизации, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко.