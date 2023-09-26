Вашингтон, 27 сентября, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Вероятность приостановки или значительного сокращения помощи США Украине повлечёт негативное воздействие на боеспособность ВСУ, заявил в интервью Bloomberg TV координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Если правительство США приостановит работу и мы не получим запрошенное дополнительное финансирование, которое включает более $20 млрд на оборонные потребности Украины, Украина будет страдать на поле боя», — сказал он.

По словам Кирби, Пентагон не сможет заключать новые контракты, что скажется также на боеготовности американской армии.

Украинский вопрос «крайне важен для национальной безопасности» США и партнёров в Европе, добавил представитель Белого дома.

Правительство США будет вынуждено приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, начало которого приходится на 1 октября.

Как сообщало ИА Регнум, ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби обратил внимание на то, что у США хватит средств на оказание военной помощи ВСУ всего на несколько недель, без решения Конгресса о выделении дополнительных ассигнований помощи может не быть.

У ВСУ ещё есть «благоприятные условия на земле» и надо успеть ими воспользоваться и оснастить украинскую армию, считает Кирби. Отсутствие дополнительного финансирования скажется на возможностях США поддерживать Украину осенью и в зимние месяцы, заключил он.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин выступает против удовлетворения заявки президента США Джо Байдена на выделение более $20 млрд на помощь Украине. Она указала на то, что в Соединённых Штатах есть свои проблемы, которые необходимо решать, в том числе достигшая рекордных масштабов бездомность.