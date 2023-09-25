Вашингтон, 26 сентября, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Всего на несколько недель хватит у США средства на оказание военной помощи ВСУ. В дальнейшем без решения Конгресса о выделении дополнительных ассигнованиях, помощи может не быть. Такой прогноз озвучил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«У нас есть немного средств. Нам их хватит ещё на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину осенью и в зимние месяцы», — признал Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

Он считает, что у ВСУ пока есть «благоприятные условия на земле» и надо успеть ими воспользоваться и оснастить украинскую армию.

Как сообщало ИА Регнум, администрация США составила список реформ, которые должны произойти на Украине для оказания дальнейшей военной поддержки.

Первая партия американских танков Abrams поставлена на Украину, подтвердил 25 сентября Джон Кирби.

По мнению экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, российская армия взорвёт переданные на Украину американские танки Abrams ударами с воздуха. Он уверен, что поставка этих машин не изменит расстановку сил в зоне российской специальной операции. Abrams будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения ударных систем России.