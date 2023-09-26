ДНР, 26 сентября, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Бойцы российского спецназа «Викинг» обнаружили спрятанный в частном секторе на артёмовском направлении в ДНР пикап киевских боевиков и уничтожили его.

Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.

Автомобиль был спрятан в постройках. На кадрах видно, как расчёт разведывательного беспилотника обнаружил пикап, а затем по нему ударили двумя FPV-дронами. Пикап взорвался.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России 26 сентября нанесли удар крылатой ракетой по объединённому складу вооружения и боеприпасов ВСУ на временно оккупированной Киевом части территории Херсонской области.

В результате поражения и детонации было уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более 3 тыс. тонн боеприпасов ВСУ различного калибра.

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 сентября сообщил, что попытки ВСУ провести контрнаступление остаются безуспешными. В сентябре 2023 года киевская армия потеряла более 17 тыс. военнослужащих, а ВС РФ в этот же период расширили зону контроля на купянском направлении в Харьковской области, сказал Шойгу. Западные страны поставляют Украине всё новую технику, но в сражениях с российскими войсками она оказывается неэффективной.

Контрнаступление ВСУ захлебнулось, а всё новые попытки киевской армии атаковать приводят лишь к новым огромным потерям в их рядах, заявил 26 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.