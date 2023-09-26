Москва, 26 сентября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. ВС России нанесли удар крылатой ракетой по объединённому складу вооружения и боеприпасов ВСУ на временно оккупированной Киевом части территории Херсонской области, сообщили 26 сентября в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«25 сентября т. г. крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединённому складу вооружения и боеприпасов Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Киселёвка Херсонской области», — сказано в сообщении министерства.

В результате поражения и детонации было уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более 3 тыс. тонн боеприпасов ВСУ различного калибра, добавили в ведомстве.

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Ранее 26 сентября в Министерстве обороны сообщали об уничтожении склада боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны Украины в районе Киселёвки, а также об уничтожении опорного пункта и склада боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении.

23 сентября в ведомстве отмечали, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли 12 комбинированных ударов по складам с техникой и боеприпасами ВСУ. Этими ударами была в том числе уничтожена часть запасов крылатых ракет и снарядов с обеднённым ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, поставленные Украине Западом, сообщали в Минобороны.

Министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства 26 сентября сообщил, что попытки ВСУ провести контрнаступление остаются безуспешными. В сентябре 2023 года киевская армия потеряла более 17 тысяч военнослужащих, а ВС РФ в этот же период расширили зону контроля на купянском направлении в Харьковской области, сказал Шойгу. Западные страны поставляют Украине всё новую технику, но в сражениях с российскими войсками она оказывается неэффективной, добавил министр.