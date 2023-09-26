ВС России расширили зону контроля в Купянском районе
Шойгу: ВС России расширили зону контроля у Синьковки и Петропавловки
Москва, 26 сентября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Вооруженные силы России значительно расширили зону контроля у Синьковки и Петропавловки в Купянском районе Харьковской области, заявил 26 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны.
«Благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка», — заявил Шойгу.
Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Минобороны РФ заявил, что за сентябрь российские силы уничтожили свыше 17 тыс. военных ВСУ, а также более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе семь американских БМП «Брэдли», 77 американских артиллерийских систем М777, 51 САУ из ФРГ, Франции, Польши и США, а также два немецких танка «Леопард» и один английский танк «Челленджер».
Президент России Владимир Путин 12 сентября сообщил, что потери украинской армии только в ходе контрнаступления составили 71 тыс. военных.