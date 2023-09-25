Донецк, 26 сентября, 2023, 00:02 — ИА Регнум. Местный житель Волновахского района в Донецкой Народной Республики 25 сентября был ранен в ходе обстрела киевскими боевиками. Об этом сообщили в СЦКК ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

ВСУ обстреляли накануне село Никольское. Пострадал мужчина 1977 года рождения. Его доставили в больницу.

Сведения о пострадавших ещё уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ рассказали об успешном отражении атаки киевских боевиков подразделениями группировки войск «Восток» на населённый пункт Никольское.

После детонации взрывоопасного объекта в центре Донецка количество пострадавших увеличилось до пяти человек.

Сирены об опасности в воздухе зазвучали вечером 25 сентября в четырёх областях Украины.