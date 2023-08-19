Донецк, 19 августа, 2023, 06:12 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали об успешном отражении атаки киевских боевиков подразделениями группировки войск «Восток» на населённый пункт Никольское в Донецкой Народной Республике.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, российские бойцы отгоняя украинских боевиков, уничтожили бронеавтомобиль и пехоту.

В районе Новомихайловки авиация разбила склад боеприпасов украинской армии, а ударные беспилотники ликвидировали два опорных пункта ВСУ.

«Средствами ПВО уничтожено три беспилотника: две «Лелеки» и одна «Валькирия», — добавил Олег Чехов.

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Как сообщало ИА Регнум, в ходе активных оборонительных боёв на краснолиманском направлении российские военные Центральной группировки войск в районе Торского выступа Серебрянского Лесничества при поддержке огня артиллерии и авиации сорвали и отразили шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ. Противник потерял более 40 боевиков, боевую машину пехоты и пикап.

После детонации взрывоопасного объекта в центре Донецка количество пострадавших увеличилось до пяти человек.

Инцидент произошёл в Ворошиловском районе города при проведении строительных работ по Школьному бульвару, дом 5. Мэр Донецка Алексей Кулемзин проинформировал, что три сотрудника одного из коммунальных предприятий города погибли из-за детонации ранее неразорвавшегося кассетного боеприпаса ВСУ.