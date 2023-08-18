Донецк, 18 августа, 2023, 23:55 — ИА Регнум. После детонации взрывоопасного объекта в центре Донецка количество пострадавших увеличилось до пяти человек, сообщили 18 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл в Ворошиловском районе города при проведении строительных работ по Школьному бульвару, дом 5.

В результате детонации погибли трое строителей, ранения различной степени тяжести получили пятеро мужчин.

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Также из-за обстрелов города со стороны ВСУ загорелся частный жилой дом по улице Степная Куйбышевского района.

В Киевском районе Донецка пострадали пять частных жилых домов на улицах Рудзутака и Руданского.

Как сообщало ИА Регнум, очевидцы взрыва в Донецке утверждают, что инцидент произошёл около 20:00 18 августа у лицея №5 на Школьном бульваре. По предварительной информации экстренных служб, все трое погибших были строителями, которые выполняли работы по ремонту бульвара. Рассматривается несколько версий произошедшего.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин проинформировал, что три сотрудника одного из коммунальных предприятий города погибли из-за детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса.

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор военнослужащему украинской армии за корректировку обстрелов по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Наводчика приговорили к 12 годам колонии. В ходе следствия и в суде установлено, что с 30 ноября 2018 года Егор Куранов вёл корректировку обстрелов по жилым домам и гражданской инфраструктуре Новоазовского района и посёлка Александровка на западе Донецка. Использовал осужденный беспилотники.