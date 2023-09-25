Киев, 25 сентября, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Сирены об опасности в воздухе зазвучали вечером 25 сентября в четырёх областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, около 21:40 мск режим воздушной тревоги был введён в Сумской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. В 22:22 об опасности предупредили жителей Черниговской области, в 22:49 — Николаевской, а затем и Днепропетровской областей.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 сентября во всех регионах Украины объявлялась воздушная тревога. Взрывы прогремели в городах Кривой Рог и в Днепропетровске, а также в Одесской и Николаевской областях.

По данным украинских СМИ, в Одессе и области жители услышали сначала два взрыва, а затем целую серию. Отмечается, что в акватории Чёрного моря были замечены беспилотные летательные аппараты.