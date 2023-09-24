Курск, 24 сентября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины открыли огонь по территории Глушковского района Курской области. Об этом 24 сентября сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум

«В деревне Елизаветовке насчитали шесть прилётов», ― написал в Telegram-канале глава региона.

Он уточнил, что снаряды попали по животноводческому комплексу и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия.

Кроме того, по его словам, ещё пять прилётов зафиксировали в посёлке Тёткино.

На этот раз обошлось без пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября беспилотник ВСУ повредил административное здание в Центральном округе Курска. Крыша здания получила незначительные повреждения. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке ВСУ посёлка Новый в Волоконовском районе. Украинские военные сбросили взрывное устройство с помощью дрона, в результате чего пострадал мирный житель. Медики диагностировали у него осколочные ранения и лёгкую контузию.

В Минобороны заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Белгородской и Курской областями. Попытку киевского режима совершить террористическую атаку средства ПВО пресекли 24 сентября около 14:40 мск.