Берлин, 25 сентября, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что часть передаваемых ВСУ вооружений устарела или была в нерабочем состоянии.

Иван Шилов ИА Регнум Анналена Бербок

«Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает», — сказала Бербок телеканалу CNN.

Глава МИД ФРГ призналась, что поставляемое Киеву вооружение было устаревшим, а что-то и вообще не работало.

«Я не могу сказать, когда мы передадим Taurus. Они настолько сложны, что мы должны прояснить все детали — как они будут работать, кто будет ими управлять», — пояснила Бербок причину того, что ВСУ до сих пор не получили тактические ракеты от Германии.

Как сообщало ИА Регнум, немцы затягивают с поставкой крылатых ракет Taurus на Украину, потому что осознают неизбежность ответных действий России, но идут на это решение по ряду причин, в том числе из-за давления Вашингтона. Такое мнение озвучил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Военный эксперт рассказал, что Taurus — это ракеты с дальностью не менее 300 км и они могут достичь не только территории Крыма, но и материковой части России, территорий в глубине страны.

ФРГ следует за США в вопросах поставки Киеву вооружения.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус 18 сентября объявил о выделении Украине нового пакета помощи на €400 млн. В него войдут боеприпасы ― разрывные и миномётные снаряды, противоминные ракеты, а также бронемашины, электрогенераторы и отопительные системы.