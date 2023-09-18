Москва, 18 сентября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Немцы затягивают с поставкой крылатых ракет Taurus на Украину, потому что осознают неизбежность ответных действий России, но идут на это решение по ряду причин, в том числе из-за давления Вашингтона. Такое мнение в беседе с ИА Регнум озвучил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

IMAGO/Sven Eckelkamp/ТАСС Ракета Taurus

Ранее депутат бундестага ФРГ Родерих Кизеветтер рассказал, что власти Германии в ближайшее время примут решение относительно передачи Украине крылатых ракет Taurus. Немецкий депутат выразил убеждение, что уже на этой неделе станет известно, когда Taurus передадут Киеву. Также он назвал эти ракеты «нежным оружием», поскольку они могут разрушать линии снабжения.

Как отметил Алексей Подберёзкин, власти Германии некоторое время старательно оттягивали это решение, хотя всячески подчёркивали, что оно будет. По его мнению, немцы теперь выполняют своё обещание, которое их заставили дать американцы.

«Они затягивали с принятием решения, потому что понимали риски таких решений, это прямые риски для Германии. Это оперативно тактические ракеты повышенной дальности. Думаю, что сами по себе немцы не горели желанием поставлять оружие, которого не так много, но их вынуждают американцы. Здесь есть политический момент — Германия в очередной раз перешагнула красную черту. И сама напрашивается на радикальные ответные меры», — поделился Подберёзкин.

Военный эксперт рассказал, что Taurus — это ракеты с дальностью не менее 300 км и они могут достичь не только территории Крыма, но и материковой части России, территорий в глубине страны.

«Эти ракеты предназначены для нарушения логистики, потому что сейчас на Украине понимают, что контрнаступление провалилось и за этим последует неизбежное движение российских войск в направлении ключевых центров Украины. Но наши системы противовоздушной обороны достаточно уникальны, и они быстро приспособятся к этим ракетам, также как к ракетам HIMARS и Storm Shadow. И здесь каких-то чудес не будет», — отметил Подберёзкин.

Он также обратил внимание на то, что, согласно некоторым источникам, немцы продолжают совещания относительно принятия решения о поставках ракет на Украину, потому что пытаются скорректировать программное обеспечение Taurus так, чтобы снаряд не мог пересечь оговоренные ранее границы. Ранее западные политики высказывались, что поставляемое ими оружие не должно применяться по территории России, которая не входит в зону интересов украинского правительства.

«ПО ракеты действительно может быть скорректировано таким образом, чтобы дальность не превышала тех границ, о которых договорились как о критических. Всё, что приближается к 500 км, выходит за пределы любых представлений о стратегической стабильности, поэтому, конечно, немцы боятся, что это может произойти», — согласился военный политолог.

По его словам, немцам уже больше нечего поставлять Киеву, поэтому они решаются на передачу Taurus. Подберёзкин отметил, что у Германии есть крылатые ракеты воздушного базирования, но у украинской стороны уже не осталось подходящих носителей.

На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявил о возможности скорого решения вопроса о передаче Киеву ракет Taurus. При этом поставки этого оружия не рассматривались в приоритетном порядке. По словам Писториуса, Германия не станет автоматически поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus в случае, даже если США примут решение по поставкам ВСУ дальнобойных ракет ATACMS.

До этого председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман осудила канцлера Германии Олафа Шольца за бездействие в вопросе поставок Киеву дальнобойных ракет. Она подчеркнула, что федеральный канцлер ― единственный в правящей коалиции, кто блокирует передачу Украине Taurus.

Как сообщало ИА Регнум, ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что власти Германии не будут принимать необдуманных решений в вопросах будущих поставок вооружений Украине. Он подчеркнул в ответ на вопрос о поставках Киеву дальнобойного оружия, способного достать до Москвы, что подобные решения легко не даются.

В июле президент России Владимир Путин отметил, что поставки вооружений на Украину не помогут ВСУ изменить ситуацию на фронте. Он также указал на то, что снабжение Киева оружием только усугубляет конфликт и делает хуже для Украины.