Берлин, 18 сентября, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил 18 сентября о выделении Украине нового пакета помощи на €400 млн. В него войдут боеприпасы, бронемашины, электрогенераторы и отопительные системы в преддверии зимы.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы дополнительно поставим боеприпасы — разрывные и миномётные снаряды, противоминные ракеты. Потому что боеприпасы — то, в чём больше всего нуждается Украина», — заявил Писториус изданию Bild.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться только после выведения Россией войск с территории Украины. Он заверил Киев в дальнейшей поддержке, при этом не стал делать прогнозов о длительности боевых действий.

Условия, поставленные Шольцем, являются лицемерием, заявил после этого депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Парламентарий указал, что для установления мира на Украине западным странам, в том числе Германии, нужно прекратить поставки летального оружия киевскому режиму.

Как заявил 18 сентября депутат бундестага Родерих Кизеветтер, Германия в ближайшие дни может принять решение о поставке на Украину крылатых ракет Taurus. Он призвал Германию, как и других партнёров по НАТО, заключить контракты с Украиной о применении оружия. О возможности скорого решения вопроса о передаче Taurus на прошлой неделе заявил Писториус.

В июле президент России Владимир Путин отметил, что поставки вооружений на Украину не помогут ВСУ изменить ситуацию на фронте. Он также указал на то, что снабжение Киева оружием только усугубляет конфликт и делает хуже Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова 11 июля отметила, что НАТО активно вовлечено в конфликт на Украине, хотя Запад утверждает обратное. Страны альянса посылают в зону боевых действий не только оружие и инструкторов, но и наёмников, а также помогают ВСУ разведданными.