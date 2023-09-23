Вашингтон, 23 сентября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Передача Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS может побудить Германию отправить ракеты дальнего действия Taurus, сообщило 23 сентября издание Wall Street Journal.

(сс) ILA-boy Ракета Taurus

«Передача ATACMS может побудить Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus», — говорится в материале.

Авторы статьи подметили, что ФРГ следует за США в вопросах поставки Киеву вооружения.

В материале также говорится, что Вашингтон намерен в ближайшее время отправить на Украину ракеты ATACMS. Ряд американских чиновников подтвердили изданию, что речь идёт о небольшом количестве ракет. Позднее США смогут оправить больше ракет, добавили чиновники.

Телеканал NBC сообщил 22 сентября, что президент США Джо Байден намерен предоставить Киеву небольшую партию ракет дальнего действия ATACMS. По его данным, у США нет большого излишка ATACMS. Кроме того, в правительстве были те, кто возражает против поставок этих ракет Украине из-за эскалации конфликта.

Глава Пентагона Ллойд Остин, о говоря о возможной поставки ракет на Украину, отметил, что украинской армии важнее средства ПВО и артиллерия.

Глава МИД России Сергей Лавров в связи с возможными поставками дальнобойных ракет на Украину, отметил, что это не изменит ситуации на поле боя.

В беседе с ИА Регнум военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что в Вашингтоне опасаются поставлять Киеву ATACMS. По его словам, эти ракеты не новые, и могут не взорваться при использовании. При этом Россия может получить доступ к секретным американским технологиям.