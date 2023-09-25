Севастополь, 25 сентября, 2023, 22:13 — ИА Регнум. В Севастополе отменили воздушную тревогу.

«Отбой воздушной тревоги», — написал в своём Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером 25 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе была объявлена воздушная тревога вечером 25 сентября.

Власти региона также сообщили о временном закрытии Крымского моста для движения автомобильного транспорта. Кроме того, на время воздушной тревоги прекратил движение морской и наземный транспорт Севастополя.

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