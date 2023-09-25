Севастополь, 25 сентября, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Российские силы ПВО, по предварительным данным, сбили одну ракету в районе аэродрома «Бельбек», сообщил 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

«Наши военные отражают ракетную атаку», — написал он.

Ранее он информировал о том, что в городе объявлена воздушная тревога. Также сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября испанская газета El Pais напислаа о том, что западные союзники дали Украине зелёный свет на использование поставленного ей оружия для осуществления ударов по Крыму. Киев использует недавно поступившие в его арсенал англо-французские ракеты Storm Shadow, удары по Севастополю осуществлялись именно этим типом ракет, сказано в публикации.

Ракетную атаку на Крым ВСУ также осуществили и в ночь на 22 сентября. Развожаев заявлял, что главной целью атаки был штаб Черноморского флота ВМФ РФ. Здание получило повреждения. Кроме того, для регулярных атак на Крым ВСУ используют и беспилотники.