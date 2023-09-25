Севастополь, 25 сентября, 2023, 21:03 — ИА Регнум. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил вечером 25 сентября губернатор города Михаил Развожаев.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Власти региона также сообщили о временном закрытии Крымского моста для движения автомобильного транспорта. Кроме того, на время воздушной тревоги прекратил движение морской и наземный транспорт Севастополя.

Днём ранее, 24 сентября, Развожаев рассказал, что на заседании оперштаба городские власти приняли решение, когда будут включаться сирены и громкоговорители Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

«В момент получения сигнала есть от 30 до 50 минут, чтобы спокойно выполнить все действия по принятию мер для обеспечения личной безопасности (проследовать в укрытия или остаться дома, следуя инструкции)», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по территории Крыма. Развожаев заявил, что главной целью атаки был штаб Черноморского флота ВМФ РФ. Здание получило повреждения. Кроме того, для регулярных атак на Крым ВСУ используют и беспилотники.

Западные союзники дали Украине «зелёный свет» на использование поставленного ей оружия для осуществления ударов по Крыму, отметили 25 сентября в своей публикации обозреватели испанской газеты El Pais. Киев использует недавно поступившие в его арсенал англо-французские ракеты Storm Shadow, удары по Севастополю осуществлялись именно этим типом ракет, сказано в публикации.