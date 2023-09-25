Севастополь, 25 сентября, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил 25 сентября Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе объявлена воздушная тревога. Также в Севастополе приостановлено движение морского и наземного транспорта.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Около театра Луначарского упал осколок. Губернатор Севастополя также призвал граждан не выкладывать фото и видео с мест ЧП и работы ПВО.

Позже он заявил, что ситуация после удара ВСУ по штабу ЧФ находится под контролем, экстренные службы тушат возникший пожар. По предварительной информации, гражданская инфраструктура при ударе не пострадала, мирные жители, оказавшиеся рядом со штабом, тоже остались целы, на месте происшествия был развёрнут оперативный штаб.

Тем временем обозреватели испанской газеты El Pais написали 25 сентября, что западные союзники дали Украине зелёный свет на использование поставленного оружия для осуществления ударов по Крыму. Киев использует недавно поступившие в его арсенал англо-французские ракеты Storm Shadow, удары по Севастополю осуществлялись именно этим типом ракет, сказано в материале. Авторы публикации также отметили, что одобрение Запада является существенным изменением сценария, так как ещё несколько месяцев назад США, Германия или Франция считали атаки на Крым нежелательными.