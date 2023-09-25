Мадрид, 25 сентября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Западные союзники дали Украине «зелёный свет» на использование поставленного ей оружия для осуществления ударов по Крыму. Об этом написала испанская газета Pais.

Иван Шилов ИА Регнум

В статье указывается о том, что Украина открыла новый фронт войны в Крыму.

«Союзники по НАТО дали зелёный свет на использование поставленного ими оружия», — говорится в публикации.

Уточняется, что Киев использует недавно поступившие в его арсенал англо-французские ракеты Storm Shadow, удары по Севастополю осуществлялись именно этим типом ракет.

Авторы публикации отметили, что одобрение Запада является существенным изменением сценария, так как ещё несколько месяцев назад США, Германия или Франция считали Крым красной линией, которая может привести к ещё большей эскалации конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Около театра Луначарского упал осколок. Губернатор Севастополя также призвал граждан не выкладывать фото и видео с мест ЧП и работы ПВО.

Позже он заявил, что ситуация после удара ВСУ по штабу ЧФ находится под контролем, экстренные службы тушат возникший пожар. По предварительной информации, гражданская инфраструктура при ударе не пострадала, мирные жители, оказавшиеся рядом со штабом, тоже остались целы, на месте развернули оперативный штаб.

Минобороны России 22 сентября сообщило, что военные сбили в ночь на пятницу над Чёрным морем два украинских беспилотника самолётного типа. Один из них пролетал рядом с побережьем Крыма, другой — у берегов Кубани.

В ночь на 21 сентября Украина также предприняла попытку массированной атаки на Севастополь. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 19 беспилотников.