Донецк, 25 сентября, 2023, 21:16 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина, сообщил 25 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня погиб мужчина 1990 года рождения. Он находился рядом с домом, когда противник выпустил снаряды по мирному кварталу города», — написал он.

Глава ДНР уточнил, что обстрел вёлся из ствольной артиллерии калибром 155 мм.

По его словам, всего по территории ДНР было выпущено 64 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, ударный БПЛА. Повреждения получили четыре жилых дома в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также в Ясиноватой.

Как передавало ИА Регнум, накануне Пушилин ввёл комендантский час на территории региона по будням с 23:00 до 04:00. Соответствующий указ 24 сентября опубликовали на сайте главы республики. Ограничения не распространяются на сотрудников госорганов, если приостановка их деятельности может повлечь негативные последствия, и на тех, кто выполняет восстановительные работы на разрушенных объектах. Во время комендантского часа будет действовать ограничение на передвижение транспорта без специального пропуска, кроме автомобилей МВД и ФСБ.

ВСУ регулярно обстреливают населённые пункты ДНР. В течение 23 сентября территорию республики обстреляли 20 раз. Утром 24 сентября при обстреле со стороны украинской армии в Донецке пострадали два человека.