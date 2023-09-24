Донецк, 24 сентября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ввёл комендантский час на территории региона по будням с 23:00 до 04:00. Соответствующий указ 24 сентября опубликовали на сайте главы республики.

РИА Новости/ Игорь Маслов

«Установить на территории Донецкой Народной Республики запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов», — говорится в документе.

Ограничения не распространяются на сотрудников госорганов, если приостановка их деятельности может повлечь негативные последствия, и на тех, кто выполняет восстановительные работы на разрушенных объектах. Во время комендантского часа будет действовать ограничение на передвижение транспорта без специального пропуска, кроме автомобилей МВД и ФСБ.

Указ вступает в силу со дня публикации.

Как сообщало ИА Регнум, Пушилин с 4 октября 2022 года был врио главы ДНР. После его избрания он 23 сентября 2023 года вступил в должность главы республики. На торжественной церемонии вступления в должность присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

ВСУ ежедневно обстреливают населённые пункты ДНР. В течение 23 сентября территорию республики обстреляли 20 раз. Утром 24 сентября при обстреле со стороны украинской армии в Донецке пострадали два человека.