Донецк, 24 сентября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. При обстреле 24 сентября Донецка со стороны украинской армии пострадали мужчина и женщина, сообщил 24 сентября глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«При обстреле Куйбышевского района по улице Умова получили ранение мужчина 2002 г. р. и женщина 1948 г. р.», — написал Кулемзин.

Глав города добавил, что после обстрела в частном секторе на территории Донецка вспыхнул пожар — загорелся дом. Он также отметил, что за ночь ВСУ три раза обстреляли Донецк.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, распространил информацию о том, что ВСУ 23 сентября обстреливали ДНР противорадиолокационными ракетами HARM производства США.

Глава города Горловка Иван Приходько 23 сентября сообщил о нарушении электроснабжения в Никитском районе в посёлке шахты имени Н. А. Изотова после обстрела со стороны ВСУ.