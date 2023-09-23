Донецк, 24 сентября, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики различные боеприпасы, в том числе американские противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом 24 сентября сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

SSGT. SCOTT STEW Ракета AGM-88 HARM

«На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм… На горловском 8 обстрелов из РСЗО, артиллерии… На ясиноватском 2 обстрела из артиллерии», — говорится в сообщении.

Под огнём украинской реактивной и ствольной артиллерии оказались столица региона Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка, Горловка, Ясиноватский район и Озеряновка.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября в оперативных службах Запорожской области сообщили о ракетном обстреле села Чапаевка со стороны Вооружённых сил Украины. Атака произошла в 17:30 по местному времени, в результате обстрела никто не пострадал, повреждения получили гаражное помещение и школьный автобус.