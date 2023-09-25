Будапешт, 25 сентября, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Венгрия не поддержит Украину на международных форумах, пока она не восстановит права венгерских меньшинств на своей территории, заявил 25 сентября венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая перед парламентом страны.

Leszek Szymanski/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Будапешт не будет поддерживать Киев ни в одном аспекте международных отношений, пока Украина не восстановит права этнических венгров, проживающих на её территории», — сказал он.

По его словам, Украина несколько лет угнетает венгерские школы и собирается переделать их в украинские, а если не получится — закрыть. Орбан подчеркнул, что венгерское правительство на каждом международном форуме сражается за права закарпатских венгров, особенно детей.

Трения между Будапештом и Киевом возникли на фоне принятия властями Украины закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ вступил в силу 28 сентября 2017 года и вводился в действие поэтапно. По подсчётам венгерского правительства, он ограничивает в правах примерно 150 тысяч этнических венгров, проживающих на территории Украины, в основном в Закарпатской области.

Как передавало ИА Регнум, Орбан неоднократно высказывался об Украине в негативном ключе. Так, 16 июня он сказал, что венгры должны быть готовы к любой ситуации на Украине, так как там много «непредсказуемых элементов», и венгерские силовики должны учитывать это.

11 июля он заявил о том, что пора прекратить отправлять оружие на Украину. Вместо этого следует добиваться мира, прекращать огонь и как можно скорее начинать мирные переговоры.

До этого Орбан также выступал против начала пресловутого украинского контрнаступления, напоминая о том, что такие операции сопровождаются гибелью большого количества людей.

Новый виток напряжённости в отношениях Украины и Венгрии возник на фоне запрета на ввоз в страну украинской сельхозпродукции. Под запрет попали поставки зерна, овощей, мяса и мёда.