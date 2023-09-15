Будапешт, 15 сентября, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Венгрия ввела запрет на ввоз с Украины 24 видов сельхозпродукции, говорится в постановлении правительства страны. Под запрет попали поставки зерна, овощей, мяса и мёда.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава продлит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии снять эмбарго. Он добавил, что Варшава не будет слушать Брюссель или Берлин, подчеркнув, что эмбарго будет продлено, начиная с полуночи 16 сентября.

Ранее Европейская комиссия объявила, что не продлевает эмбарго на поставки украинского зерна в Евросоюз, который действовал до 15 сентября. В Еврокомиссии отметили, что Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объёмов поставок зерна в Евросоюз, а также к 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.

Представители Украины на заседании по экспорту сельхозпродукции обвинили Польшу в намеренных препятствиях для транзита украинского зерна. Одним из обвинений прозвучало то, что Польша намеренно ввела ветеринарный контроль, чтобы затянуть время ожидания на погранпереходах, где продукция простаивает почти две недели.

Весной 2023 года фермеры Польши вышли на забастовку из-за падения цен на зерно почти в два раза. Обвал цен был спровоцирован ввозом в страну более дешевого зерна с Украины. Власти Польши заявили, что будут ставить на первое место не интересы Украины, а интересы собственной экономики. С аналогичными заявлениями выступали и в Венгрии.