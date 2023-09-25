Москва, 25 сентября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 125 военных, сообщил 25 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС Работа РСЗО «Град» ВС России в зоне СВО

По его словам, группировка войск «Восток» поразила живую силу и технику 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как отметил представитель российского военного ведомства, в районе населённого пункта Марфополь Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Потери противника, отметил Конашенков, на этом направлении составили до 125 украинских военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также две гаубицы Д-30.

На запорожском направлении были отбиты две атаки ВСУ, потери противника составили до 100 военных, сообщил он.

Также российские военные поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в ДНР и Херсонской области. Представитель Минобороны уточнил, что поражены командно-наблюдательные пункты 105-й и 122-й бригад территориальной обороны Украины в районе населённого пункта Красногоровка в ДНР и города Херсона. Также поражены живая сила и военная техника противника в 116 районах.

Кроме того, ВС России ночью нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наёмников и подготовки диверсантов ВСУ. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА.