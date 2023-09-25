Москва, 25 сентября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ в ДНР и Херсонской области. Об этом официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 25 сентября на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа экипажа танка Т-80 ВС России в зоне СВО

Он уточнил, что поражены командно-наблюдательные пункты 105-й и 122-й бригад территориальной обороны Украины в районе населённого пункта Красногоровка в ДНР и города Херсона. Кроме того, поражена живая сила и военная техника противника в 116 районах.

На херсонском направлении киевский режим потерял до 90 военнослужащих, два танка, два автомобиля, две гаубицы Д-30. Кроме того, у села Николаевка уничтожен украинский склад боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее соединения группировки войск «Днепр» нанесли удар по месту временной дислокации подразделения украинских войск под Херсоном. В результате противник потерял десять человек убитыми и 11 ранеными. ВСУ также лишились двух единиц автомобильной техники.