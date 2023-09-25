Москва, 25 сентября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Российские военные ночью нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наёмников и подготовки диверсантов ВСУ. Об этом официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 25 сентября на брифинге.

Александр Полегенько/ТАСС

Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА, уточнил он.

«Все объекты поражены. Цель удара достигнута», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, за период с 17 по 23 сентября российские военные нанесли 12 комбинированных ударов по складам с техникой и боеприпасами ВСУ на херсонском и запорожском направлениях. Высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники применялись для поражения центров разведки и подготовки украинских диверсантов, пунктов размещения иностранных наёмников, ремонтных баз и предприятий нефтепереработки.