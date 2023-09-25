Москва, 25 сентября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за сутки на запорожском направлении две атаки ВСУ, потери противника составили до 100 военных, сообщил 25 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости Экипаж самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» ВС России в зоне СВО

По его словам, две атаки 71-й егерской бригады ВСУ были отражены в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

Кроме того, в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее Работино Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

«За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три автомобиля», — сказал Конашенков на брифинге.

Также были поражены артиллерийская система М777, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и четыре гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее потери Вооружённых сил Украины составили до 185 военных на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях.

На запорожском направлении российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино.