Москва, 25 сентября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Российские военные сбили в небе над Брянской областью два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) утром 25 сентября, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Ещё два дрона были перехвачены в Курской области.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Ранее о двух уничтоженных украинских БПЛА проинформировал глава Брянской области Александр Богомаз, а губернатор Курской области написал о падении двух беспилотников в его регионе.

Как сообщало ИА Регнум, днём 24 сентября стало известно, что украинский дрон нанёс незначительные повреждения крыше административного здания в Курске. Также появилась информация, что в небе над Белгородской уничтожили один беспилотник ВСУ.