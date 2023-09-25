Москва, 25 сентября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Запад всё чаще позволяют себе откровенно игнорировать основные элементы Венской конвенции о консульских сношениях, западные страны препятствуют нормальной работе консульских учреждений России. Об этом говорится в приветствии главы МИД России Сергея Лаврова участникам международной конференции «Современные тенденции консульской деятельности в новых геополитических условиях», которое зачитал представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

Сергей Бобылев/ТАСС

Лавров отметил, что, к сожалению, проверенная временем нормативная база консульских отношений в настоящее время подвергается интенсивной эрозии.

«Страны Запада всё чаще позволяют себе произвольное толкование и даже откровенное игнорирование основополагающих элементов конвенции — неотъемлемой части современного международного права. Это касается, в том числе, обеспечения неприкосновенности служебных помещений, реализации права консульских должностных лиц на посещение находящихся под стражей граждан их страны, недопущения дискриминации по национальному признаку», — уточнил дипломат.

Он добавил, что деструктивная линия Запада препятствует полноценному осуществлению одной из важнейших консульских функций — защиты интересов сограждан в государстве пребывания.

Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что и в нынешних международных реалиях положения Венской конвенции «должны выполняться в полном объёме».

Как передавало ИА Регнум, ранее Лавров заявил, что Россия работает со странами, которые уважают себя, а не с теми, кто подчиняется указаниям США. Он отметил, что в Москве знают о поездках американских дипломатов по миру, в ходе которых те запрещают встречаться с представителями России.

Лавров, выступая на дискуссии в Генассамблее, обвинил США и подчинившиеся ему западные страны в создании конфликтов и провоцировании разделения человечества. Он отметил, что Вашингтон стремится не допустить, чтобы сформировался многополярный мир и справедливый миропорядок.

В апреле 2023 года Лавров на встрече с послами стран БРИКС в Москве заявил, что нужно объединять усилия, чтобы помешать действиям Запада, направленным на проведение неоколониальной политики. Он отметил, что она ведёт к разрушению архитектуры безопасности.

МИД Дании 1 сентября объявил послу России в Копенгагене Владимиру Барбину, что число сотрудников российского посольства в стране необходимо сократить до уровня, который соответствует уровню датского посольства в Москве. В датском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что это нужно сделать не позднее 29 сентября, после чего в диппредставительстве должно остаться не более пяти дипломатов и 20 сотрудников.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие действия Копенгагена проявлением враждебности. Дипломат подчеркнула, что российская сторона сделает из этого необходимые выводы.