Москва, 1 сентября, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Проявлением враждебности назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова требование Дании сократить численность дипломатов в российском посольстве. Её комментарий 1 сентября опубликован пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в Посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны», — говорится в официальном заявлении.

По словам Захаровой, Россия сделает из этого необходимые выводы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября МИД Дании проинформировал посла РФ в Копенгагене Владимира Барбина о том, что число сотрудников российского дипучреждения должно быть сокращено до уровня, соответствующего уровню датского посольства в Москве.

Сокращения необходимо завершить до 29 сентября, в российском посольстве должно быть максимум пять дипломатов и 20 сотрудников.