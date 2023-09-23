Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций впервые со дня основания получила уникальный шанс провести подлинную демократизацию мировых дел, заявил глава МИД России Сергей Лавров 23 сентября, выступая на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

MFA Russia/Global Look Press Глава МИД России Сергей Лавров

«Пожалуй, впервые после 1945 года, когда была учреждена Организация Объединённых Наций, появился шанс на подлинную демократизацию в мировых делах», — сказал он.

Лавров отметил, что подобная ситуация вселяет оптимизм в тех, кто надеется на верховенство международного права и на возрождение ООН в виде центрального координирующего в мире. Для России нет другого пути развития Организации, но США и подчиняющейся ей Запад продолжают провоцировать конфликты и разделять человечество, добавил российский министр.

Глава МИД также заявил, что Вашингтон делает всё, чтобы помешать формированию многополярного и справедливого миропорядка.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров также, выступая на Генассамблее ООН, назвал Запад «империей лжи». Он напомнил, что США и страны Европы, относясь к миру свысока, часто не выполняют взятых на себя обязательств.

В октябре 2022 года Лавров заявил о необходимости реформировать Совбез ООН. Он отметил, что из 15 членов совета безопасности в 2023 году с учётом смены непостоянных членов будет семь западных стран, то есть, почти половина. Он призвал сделать состав Совбеза репрезентативным.