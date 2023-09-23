Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Россия работает со странами, которые уважают себя, а не с теми, кто подчиняется указаниям США, заявил глава МИД России Сергей Лавров 23 сентября на пресс-конференции по итогам работы 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Валерий Шарифулин/ТАСС Глава МИД России Сергей Лавров

«Мы работаем с теми, кто уважает себя, и кто никогда не будет предавать свои национальные интересы, потому что на него «цыкнули» из Вашингтона», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что в Москве знают о поездках американских дипломатов по миру, в ходе которых те запрещают встречаться с представителями России.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров, выступая на дискуссии в Генассамблеи, обвинил США и подчинившиеся ему западные страны в создании конфликтов и провоцировании разделения человечества. Он отметил, что Вашингтон стремится не допустить, чтобы сформировался многополярный мир и справедливый миропорядок.

В апреле 2023 года Лавров на встрече с послами стран БРИКС в Москве заявил, что нужно объединять усилия, чтобы помешать действиям Запада, направленным на проведение неоколониальной политики. Он отметил, что она ведёт к разрушению архитектуры безопасности.