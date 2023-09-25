Москва, 25 сентября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Российские средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить атаку беспилотника самолётного типа по объектам на территории РФ, сообщили 25 сентября в Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«25 сентября около 10 часов утра пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Дежурными средствами ПВО были перехвачены два беспилотных летательных аппарата Украины над территориями Курской и Брянской областей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 25 сентября в 09:00 утра, дежурными средствами ПВО были также перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области, ещё два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области.

Вечером 24 сентября средства противовоздушной обороны России предприняли меры по отражению атаки беспилотного летательного аппарата в небе над Тульской областью.