Тула, 25 сентября, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России предприняли меры по отражению атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Тульской областью, сообщили в пресс-службе министерства по региональной безопасности Тульской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«24 сентября силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в регионе организовано реагирование экстренных служб. Также уточняется, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа в небе над Тульской областью сбили два украинских беспилотника, которые попытались атаковать объекты на территории России. 17 сентября в Узловском районе Тульской области упал дрон.

Местом его крушения стало территория «Логистического центра №1». В результате происшествия никто не пострадал. 24 сентября российские военные сбили украинский БПЛА самолетного типа в небе над Брянским районом Брянской области. По предварительным сведениям, пострадавших и разрешений нет.