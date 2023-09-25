Москва, 25 сентября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Проблему высокой волатильности рубля и инфляции нельзя решать лишь за счёт ключевой ставки либо возврата к стандартным мерам валютного контроля, необходимо изучать китайскую модель, при которой юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, а также реализовать собственный её аналог, сохраняя при этом единство курса рубля. Такое мнение высказал глава Минэкономразвития России Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Светлана Денисова/ТАСС

По его мнению, проблему также не решит и просто введение обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, поскольку продажи и так находятся на высоком уровне.

«О ситуации на валютном рынке. Мы мониторим сейчас достаточно плотно — порядка 42 крупных наших структур по продаже валютной выручки, вместе с ЦБ, разумеется», — отметил он, комментируя вопрос о том, как снизить волатильность курса рубля и его влияние на инфляцию.

Решетников уточнил, что уровень продажи валютной выручки достаточно высок.

«И вот этот критерий в 80%, который все называют, мы перевыполняем — по последним 5 или 6 месяцам у нас порядка 85% валютной выручки возвращается и продается», — добавил он.

Он обратил внимание на то, что ситуация носит гораздо более сложный характер, чем просто вернуть обязательную продажу валютной выручки либо не возвращать.

«С нашей точки зрения, нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая «мембрана» между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей», — отметил глава Минэкономразвития России.

Как передавало ИА Регнум, Минэкономразвития спрогнозировало среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 году — 91,1 рубля, в 2026 году — 92,3 рубля. В ведомстве ожидают, что курс к ноябрю — декабрю 2023 года составит 94 рубля за доллар, со снижением до 90 рублей в середине 2024 года.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что курс рубля по отношению к американскому доллару несправедливо занижен. В числе причин он назвал рост доли импорта и отток капитала из РФ.

При этом эксперты фонда «Росконгресс» считают, что доллар во втором квартале 2024 года может подорожать до 110 рублей.

Аналитики отметили, что такое изменение курса возможно в случае сохранения текущей денежно-кредитной политики в России, отсутствия изменений в валютном контроле, а также при серьёзном росте цены на нефть.

Для защиты внутреннего рынка и сдерживания цен на товары для россиян власти рассматривают возможность введения временного механизма расчёта экспортных пошлин на широкий круг товаров с увязкой к курсу рубля. Такую меру, временно ввести которую планируется с 1 октября, предложили на фоне роста прибылей поставщиков из-за снижения курса рубля к доллару.