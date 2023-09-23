Вашингтон, 24 сентября, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Украинские военные могут устроить государственный переворот в Киеве и сместить Владимира Зеленского из-за нарастающего разочарования на фоне огромных потерь в рядах ВСУ, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью ведущему подкаста Ask the Inspector.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

Эксперт отметил, что представители ВСУ считают причиной своих провалов политику действующих киевских властей. Риттер предположил, что свергнуть Зеленского способны офицеры «среднего звена», которые не участвовали в коррупционной деятельности.

«Они могут прийти к заключению, что переворот — это способ сместить человека, который является угрозой номер один для их национальной безопасности, и это Владимир Зеленский», — сказал Риттер.

Кроме того, экс-разведчик выразил мнение, что отстранить политика от должности могут и его приближенные. Риттер добавил, что решиться на такой шаг способны те соратники Зеленского, которые «больше не видят в нём выгоды».

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления Киева составили 71 тыс. человек. Кроме того, российские войска за это время смогли уничтожить 543 танка и 18 тысяч бронемашин противника.

18 сентября издание Military Watch Magazine (MWM) привело слова старшего офицера призывной службы Полтавской области Украины подполковника Виталия Бережного, который признал, что украинская армия несёт огромные потери. Он уточнил, что за последний год призывные подразделения потеряли до 80–90% личного состава.

23 сентября Минобороны России проинформировало, что за неделю потери украинских войск на донецком и южнодонецком направлениях составили 2405 военных. Кроме того, сообщается, что Киев начал выводить подразделения 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы с целью восстановления их боеспособности.