Киев, 18 сентября, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Старший офицер призывной службы Полтавской области на Украине подполковник Виталий Бережной заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, сообщило издание Military Watch Magazine (MWM).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80–90 процентов», — заявил он.

Как отметил Бережной, из ста человек, присоединившихся к частям осенью прошлого года, осталось 10–20.

Киев перешёл к контрнаступлению 4 июня. Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил о провале контрнаступления ВСУ. Как уточнил российский президент, с начала операции Киев потерял 71,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили 543 украинских танка и 18 тысяч бронемашин.

Кроме того, 12 сентября советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что киевская армия с начала летнего контрнаступления потеряла уже более 70 тыс. военнослужащих. Он добавил, что ВСУ испытывают нехватку вооружения, техники и личного состава, а российские войска в активной обороне перемалывают силы противника по всей линии фронта.