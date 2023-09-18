На Украине раскрыли чудовищные потери ВСУ
Military Watch Magazine: потери ВСУ равны приблизительно 80–90% личного состава
Киев, 18 сентября, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Старший офицер призывной службы Полтавской области на Украине подполковник Виталий Бережной заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, сообщило издание Military Watch Magazine (MWM).
«Уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80–90 процентов», — заявил он.
Как отметил Бережной, из ста человек, присоединившихся к частям осенью прошлого года, осталось 10–20.
Киев перешёл к контрнаступлению 4 июня. Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил о провале контрнаступления ВСУ. Как уточнил российский президент, с начала операции Киев потерял 71,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили 543 украинских танка и 18 тысяч бронемашин.
Кроме того, 12 сентября советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что киевская армия с начала летнего контрнаступления потеряла уже более 70 тыс. военнослужащих. Он добавил, что ВСУ испытывают нехватку вооружения, техники и личного состава, а российские войска в активной обороне перемалывают силы противника по всей линии фронта.