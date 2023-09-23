Москва, 23 сентября, 2023, 13:26 — ИА Регнум. За неделю в зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли 2405 военных на двух направлениях — донецком и южнодонецком, сообщил 23 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На донецком направлении потери ВСУ составили 1455 военных. Российские войска отразили 28 атак в районе Клещеевки, Андреевки и Марьинки.

Российские военные уничтожили 16 танков и других боевых бронемашин ВСУ, а также 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три боевые машины ракетной системы залпового огня.

«Кроме того, уничтожено три склада с боеприпасами и два воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ на станциях погрузки», — сообщил Конашенков.

На южнодонецком направлении российские военные отразили пять атак украинской армии и уничтожили два склада ВСУ.

«Потери противника на данном направлении составили свыше 950 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии», — уточнил Конашенков.

Он добавил, что украинское командование начало выводить подразделения 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления боеспособности. Этот шаг ВСУ предприняли на фоне больших потерь и низкого уровня морально-психологического состояния военных.

Группировка российских войск «Юг» 23 сентября сообщила о применении тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» против ВСУ на донецком направлении в районе сёл Клещеевка, Мало-Ильиновка и Красногоровка.

За сутки 21 сентября ВСУ на донецком направлении потеряли 200 военных, на южнодонецком — 110 военных. На донецком направлении российские военные отразили атаки ВСУ в районах Марьинки и Водяного в ДНР.