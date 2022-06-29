Мадрид, 29 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. По словам генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга, Россия и Китай якобы «открыто бросают» вызов мировому порядку, который основан на правилах. Он заявил об этом 29 июня в ходе открытия саммита НАТО в Мадриде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Этот саммит примет важные решения для усиления НАТО в более опасном и конкурентном мире, где авторитарные режимы, как Россия и Китай, открыто бросают вызов международному порядку, построенному на правилах», — сказал он.

При этом Россия неоднократно указывала на то, что на конфронтацию идёт альянс. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что дальнейшее расширение НАТО не будет способствовать большей безопасности в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО) Финляндии и Швеции, о котором будет заявлено на саммите НАТО в Мадриде, демонстрирует, двери этого военно-политического бока остаются открытыми.