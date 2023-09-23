Москва, 23 сентября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. ВСУ потеряли до 650 военных за неделю на двух направлениях в зоне СВО. Об этом сообщил на брифинге 23 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Serhii Hudak/Global Look Press

«На данном направлении уничтожены свыше 215 украинских военнослужащих, шесть боевых бронемашин, 18 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, а также зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США», — прокомментировал военный обстановку на купянском направлении в зоне СВО.

Российские военные нанесли поражение 14-й, 30-й и 32-й механизированным и 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ в районах Синьковки, Ивановки и Берестового в Харьковской области, добавил Конашенков.

Помимо этого в Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении российские военные за неделю отразили 15 атак ВСУ.

«В результате мужественных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнеметных систем отражены 15 атак противника», — заявил Конашенков.

Боевые действия велись в районах Ямполовки и Торского в Донецкой Народной Республике, Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике и Серебрянского лесничества, уточнил представитель Минобороны.

ИА Регнум сообщало 8 сентября, что суточные потери ВСУ на двух направлениях в зоне СВО составили до 160 человек. Тогда на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отразили три попытки атак ВСУ, на краснолиманском Центральная группировка войск успешно пресекла две попытки атак украинской армии у Червоной Дибровы в ЛНР и нанесла удары по подразделениям ВСУ у Серебрянки и Ямполовки в ДНР.

Перед этим Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России улучшили позиции на купянском направлении. В частности, в ходе боевых действий российские войска улучшили положение по переднему краю и при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новоегоровки Харьковской области.