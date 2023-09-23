Вашингтон, 23 сентября, 2023, 09:03 — ИА Регнум. США откажутся давать Украине карт-бланши, заявил член Конгресса Майкл Уолтц в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Он обвинил американского президента Джо Байдена в провале политики, в которой тот сделал ставку на поддержку Украины. В итоге США, снабжающие Украину и буквально выворачивающие карманы, загнали себя в угол.

Байден, отмечает Уолтц, так и не предложил Конгрессу и вообще американцам план действий по Украине и не объяснил, как долго США будут «во всём этом участвовать» и каковы интересы американского народа в этой игре.

Американский политик отметил, что у ЕС другая ситуация — от них таких расходов на Украину не требуют. Например, Берлин не согласился нарастить военные расходы до двух процентов от ВВП. В итоге вся нагрузка легла на США, а из Европы звучат только «речи».

Хватит вести политику ничем не ограниченной помощи Киеву, заявил он. «Эра карт-бланшей закончилась», — сказал Уолтц.

Как сообщало ИА Регнум, Польша отказалась поставлять оружие на Украину, потому что ей самой нужно обеспечить свою безопасность. После этого появилась информация о том, что украинский лидер Владимир Зеленский эмоционально упрекал на ГА ООН европейских партнёров за слабую поддержку.

Комментируя сложившуюся ситуацию, в Кремля заявили, что русофобия не сплачивает страны Европы, напротив — между ними растёт напряжение и дистанция.

Как сообщил на своих страницах германский таблоид Bild, России не понадобится бороться с западной коалиций по поддержке Украины: она разрушит себя сама.