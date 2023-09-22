Москва, 22 сентября, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Актриса Нина Беляева скончалась в возрасте 92 лет. Об этом 21 сентября сообщил портал kino-teatr.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

По данным портала, актриса скончалась в четверг, 21 сентября, в Москве. Как уточняет РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, Нина Беляева скончалась у себя в квартире на Ракетном бульваре. Предварительной причиной смерти указана сердечная недостаточность.

Нина Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. Карьеру актрисы она начала в 1957 году, после окончания Щукинского училища она выступала на сцене Театра сатиры и в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ). После театра актриса служила в отделении чтецов Московской государственной академической филармонии, где проработала до 1987 г.

Дебютной ролью в кино для неё стала эпизодическая роль в фильме «Коммунист» режиссёра Юрия Райзмана. Всего в фильмографии Беляевой участие в шести киноработах: «Яблоко раздора», «Свет далекой звезды», «Шли солдаты…», «Чернобурая лиса». В фильме режиссёра Александра Птушко «Сказка о царе Салтане» актриса особенно запомнилась зрителям в яркой, характерной роли Поварихи.

Информация о дате и месте прощания с актрисой будет объявлена дополнительно.