СМИ: Зеленский устроил истерику на Генассамблее ООН
Bloomberg: Зеленский был истеричен в беседах с союзниками на Генассамблее ООН
Вашингтон, 22 сентября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Спор украинского лидера Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН с одним из союзников страны был очень эмоциональным, напряжение указывает на усиление давления на Киев со стороны партнёров, сообщило 22 сентября агентство Bloomberg.
Как сообщило агентство, Зеленский на Генассамблее ООН позволил спору с одним из своих крупнейших союзников выйти из-под контроля. Это свидетельствует о нарастающем напряжении за кулисами мероприятия.
Также агентство отметило, что американский президент Джо Байден, как смог, очевидно, заметить Зеленский в США, уже не настолько стремится помогать Киеву. Такие же настроения наблюдаются среди других лидеров стран — союзников США.
Как рассказал человек, который недавно встречался с лидерами этих стран, Зеленский во время разговоров впадал в излишнюю эмоциональность, резко критикуя страны, которые, по его словам, не поставляли оружие Киеву достаточно быстро.
Как сообщало ИА Регнум, по данным портала Axios, Зеленскому в США оказали холодный приём. Ряд членов Конгресса недовольны расходами Вашингтона на военную помощь Киеву.
Зеленский рассчитывал, что ему дадут возможность выступить на форуме в палате представителей Конгресса США, но спикер нижней палаты Кевин Маккарти отказался сделать это.
Байден 21 сентября принял Зеленского в Белом доме, заверив его в дальнейшей поддержке Киева со стороны Вашингтона и пообещав, что в ближайшее время Украина получит от США танки Abrams.
Со своей стороны глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 20 сентября, что Варшава прекращает поставки оружия Украине.