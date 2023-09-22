Вашингтон, 22 сентября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Спор украинского лидера Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН с одним из союзников страны был очень эмоциональным, напряжение указывает на усиление давления на Киев со стороны партнёров, сообщило 22 сентября агентство Bloomberg.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Как сообщило агентство, Зеленский на Генассамблее ООН позволил спору с одним из своих крупнейших союзников выйти из-под контроля. Это свидетельствует о нарастающем напряжении за кулисами мероприятия.

Также агентство отметило, что американский президент Джо Байден, как смог, очевидно, заметить Зеленский в США, уже не настолько стремится помогать Киеву. Такие же настроения наблюдаются среди других лидеров стран — союзников США.

Как рассказал человек, который недавно встречался с лидерами этих стран, Зеленский во время разговоров впадал в излишнюю эмоциональность, резко критикуя страны, которые, по его словам, не поставляли оружие Киеву достаточно быстро.

Как сообщало ИА Регнум, по данным портала Axios, Зеленскому в США оказали холодный приём. Ряд членов Конгресса недовольны расходами Вашингтона на военную помощь Киеву.

Зеленский рассчитывал, что ему дадут возможность выступить на форуме в палате представителей Конгресса США, но спикер нижней палаты Кевин Маккарти отказался сделать это.

Байден 21 сентября принял Зеленского в Белом доме, заверив его в дальнейшей поддержке Киева со стороны Вашингтона и пообещав, что в ближайшее время Украина получит от США танки Abrams.

Со своей стороны глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 20 сентября, что Варшава прекращает поставки оружия Украине.